Les fans de Michael Jackson appelés à payer la note

Les services nécessaires aux cérémonies d'hommage organisées mardi en l'honneur de Michael Jackson ont coûté 1,4 million de dollars, soit 1 million d'euros, à la municipalité de Los Angeles, qui en appelle aux dons.

Outre la sécurité et la régulation du trafic routier, le nettoyage et d'autres coûts logistiques sont venus s'ajouter à la facture qui s'élève à 1,4 millions de dollars (un million d'euros).

Plus de 4 000 policiers patrouillaient autour du Staples Center, du cimetière Forest Lawn et d'autres lieux, où étaient présents en masse fans et médias. Leur déploiement à lui seul a coûté 1,1 million de dollars (792 000 euros) en heures supplémentaires.