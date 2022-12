Mondial 2022: Les fans des Bleus ont eu chaud à l’Urban

Angleterre-France, quatrième et dernier quart de finale de la Coupe du monde au Qatar a également déchaîné les passions au Luxembourg, ce samedi soir. Pour vivre l’atmosphère du match au plus près des supporters, nous nous sommes rendus à l’Urban, au cœur de la capitale et à deux pas du Palais grand-ducal. Plus d’une centaine de personnes se trouvaient à l’intérieur de l’établissement, plein à craquer, mais aussi… l’extérieur très bien habillées, grosse veste et bonnets vissés sur la tête, en sirotant une bonne boisson chaude sur la terrasse.