Football: Les fans du PSG se disent victimes de palpations troublantes au Portugal

Lionel Messi a «vengé» ses supporters d’un but magnifique. AFP

Matraquages gratuits, fouilles abusives... Les suiveurs du club parisien ont vécu un voyage compliqué au Portugal cette semaine, où leurs protégés jouaient en Champions League. Les agents de sécurité de la capitale lusitanienne ont semble-t-il eu la matraque facile, mais aussi les mains baladeuses. Le PSG ne s'est pas (encore?) plaint officiellement, mais assure suivre ce dossier de près.

«En arrivant dans la zone des visiteurs, je me suis retrouvé devant les flics et j’ai vu un ami à moi, qui n’avait rien fait si ce n’est marcher vers les portes, se prendre quatre gros coups de matraque derrière la nuque par un policier qui arrivait dans son dos», a expliqué Philippe, membre du Collectif Ultra Paris (CUP) sur le site de 20minutes.fr. Et ça, ce n'était que le début d'une soirée pas comme les autres.

Parties génitales touchées, soutien-gorge soulevé

Quelques mètres plus loin, après que les fans français se sont pris des lancers de bières et de cailloux de la part des spectateurs locaux, ce sont les agents de sécurité qui sont entrés en piste et c'est devenu franchement gênant. «C’était je te passe la main sous le soutien-gorge, et je passe, je repasse, je lève le soutien-gorge pour vérifier qu’on n’a rien caché. Je descends au niveau du bas-ventre, l’entrejambe, je remonte encore une fois», a halluciné Céline.

«La dame m’a demandé d’écarter les jambes une première fois, puis un peu plus, et encore un peu plus, a-t-elle continué. Ensuite elle passe sa main derrière ma ceinture, elle aurait clairement pu dire la couleur de ma culotte! Quand je suis sortie de la fouille, j’ai vu les regards de tout le monde. Les mecs étaient estomaqués, certains nous ont dit qu’ils avaient pris des mains dans les fesses, palpations des testicules. On était tous choqués.»

«Le mec avance vers moi et direct il met ses mains dans mon caleçon et il commence à me toucher les parties génitales, les fesses. J’étais halluciné. On nous a aussi dit qu’une fille s’était fait toucher le vagin, a continué Philippe, incrédule. Sur le coup je ferme ma bouche car si j’avais fait le moindre geste, vu qu’il y avait les «casqués» juste à côté, je pense qu’à l’heure actuelle je n’aurais plus de visage. Je me suis encore pris trois douches aujourd’hui pour enlever la crasse que j’ai sur moi. On a été victime d’attouchements sexuels, ni plus ni moins.»

Benfica avait accueilli le Maccabi Haïfa au début du mois de septembre dernier et le même genre de comportements avait été signalé. Le journaliste Renaud Marquot, qui sillonne les stades européens avec sa caméra à la main, l'a même tweeté: «J’en parle depuis un mois, car je l’ai vécu en suivant les fans du Maccabi à Lisbonne. J’ai fait un Space et un thread dessus pour dire qu’ils allaient même jusqu’à toucher les parties génitales!»