Post-partum: Les fans remercient Ashley Graham de montrer son ventre flasque

La publication de l’Américaine, qui s’est confiée sur les difficultés de l’allaitement et a déjà montré ses vergetures ainsi que ses rondeurs sur Instagram, a immédiatement suscité de nombreux commentaires positifs de la part de femmes qui se sentent décomplexées et partagent leur propre expérience: «Merci d’avoir montré ça, après trois enfants je ressemble aussi à ça. Merci de m’avoir aidée à voir que je suis belle aussi», «Tu me fais me sentir confiante en étant normale», «Nous avons besoin de mannequins plus réalistes comme elle», «Il faut montrer tous les corps!» peut-on notamment lire.