Finale de C1 à Istanbul: Les fans sont invités à arriver neuf heures avant le coup d’envoi!

Tout le monde se souvient des scènes de chaos aux abords du Stade de France il y a un an, en finale de Ligue des Champions. Les goulets d’étranglement, les agressions, les gazages policiers… personne ne veut revivre ça. Surtout pas l’UEFA, qui a pris des mesures drastiques pour la finale de cette année. D’après le Daily Mail, l’organisation basée à Nyon a demandé aux fans de l’Inter et de Manchester City d’arriver au stade Atatürk d’Istanbul neuf heures avant le coup d’envoi ! Il y a plusieurs raisons à cela.

Premièrement, le stade se situe loin du centre-ville. Et quand on sait que des milliers de supporters vont faire le déplacement, le trajet pourrait prendre un peu de temps. L’UEFA veut à tout prix éviter une ruée de fans inquiets de ne pas arriver à temps.

Afin d’éviter de se retrouver à H-9 avec des dizaines de milliers de fans sur les bras sans savoir qu’en faire, les organisateurs ont tout de même ouvert une fan zone qui vendra de la nourriture et de la bière. En revanche, une fois dans le stade, plus possible de se procurer la moindre goutte d’alcool.