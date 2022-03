Les Farc avides de vengeance

Les anciens otages ne sont plus en sécurité en Colombie. Ingrid Betancourt remet son retour à plus tard et l'ancien sénateur Luis Eladio Perez détenu six ans par les Farc a reçu des menaces de mort.

Luis Eladio Perez s'était exprimé le 18 mars 2008 à Paris lors d'une conférence de presse. Il avait proposé un plan pour libérer Ingrid Betancourt.

Les Farc prêts pour les représailles ? Ils accusent un de leur ex-otage, Eladio Perez, d'avoir joué un rôle dans l'opération qui avait aboutie à la libération, notamment, d'Ingrid Betancourt. Ils le menacent de mort.

"Je n'aurais pas apporté mon aide à une opération militaire, même si on m'avait dit qu'il y avait 99% de chances que les otages en sortent vivants", a-t-il déclaré au journal El Nuevo Herald. Craignant pour sa vie, il a décidé de se réfugier aux États-Unis

Luis Eladio Perez, qui a passé plus de six ans aux mains des Farc, avait été libéré par les rebelles en février grâce à la médiation du président vénézuélien Hugo Chavez. Au cours de sa détention il était devenu le confident d'Ingrid Betancourt.