Les fausses infos sur Jackson pullulent sur la Toile

Après le décès du «roi de la pop», les médias se sont lancés dans un course au scoop n’hésitant pas à publier des informations totalement erronées, voire même inventées.

Lundi, le journal britannique News Of The World publiait une interview de Debbie Rowe, la mère de "Prince" Michael Jr, 12 ans, et de Paris, 11 ans, les enfants de Michael Jackson. Dans les propos retranscris, elle affirmait qu'elle n'avait jamais eu de rapports sexuels avec le chanteur pendant leur mariage, et que les enfants qu'elle avait eus avec lui, étaient le fruit d'une insémination artificielle d'un donneur anonyme, et donc que les enfants n'étaient pas les enfants du chanteur.