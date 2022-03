«Marsupilami - Le secret du sarcophage»

Qui ne connaît pas l’animal jaune et noir à la queue extraordinairement longue et qui fait «houba-houba»? Dans ce jeu vous incarnez Punch, Hope et Twister, les trois bébés du célèbre marsupial né en 1952 sous la plume d'André Franquin. Ils ont accidentellement réveillé l’esprit maléfique caché à l’intérieur d’un sarcophage abandonné! Ce jeu de plateforme ira comme un gant aux plus petits, mais séduira aussi les fans de la BD. On est entre Sonic et Donkey Kong et en prime on peut incarner chacun des trois adorables héros! «Marsupilami - Le secret du sarcophage» est dans le catalogue «Blacknut», disponible en option dans l’offre mobile 5G POWER de POST.