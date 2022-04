Fertilité : Les femmes du Luxembourg font (un tout petit peu) plus d'enfants

LUXEMBOURG - Après avoir reculé depuis une dizaine d'années, le nombre d'enfants par femme a très légèrement augmenté en 2020 mais reste parmi les plus bas d'Europe.

En 2020, le taux de fertilité au Grand-Duché s'établissait à 1,36 enfant par femme contre 1,34 en 2019. Bien loin toutefois de la moyenne des pays de l'UE (1,5 enfant) et des «championnes» françaises (1,83), devant les Roumaines (1,8). Les Belges et les Allemandes font respectivement 1,55 enfant et 1,53 enfant. Seules les Maltaises (1,13), les Espagnoles (1,19) et les Italiennes (1,24) font moins d'enfants que les résidentes du Luxembourg.

Celles-ci mettent au monde leur premier enfant, en moyenne, à 31 ans (contre 31,1 ans en 2019), un âge qui fait d'elles les femmes primipares les plus âgées de l'UE (29,5 ans en moyenne) quand les Bulgares accouchent à 26,4 ans, les Françaises à 28,9 ans, les Belges (29,2 ans) et les Allemandes (29,9 ans). Ce sont les Espagnoles et les Italiennes qui découvrent la maternité le plus tard (respectivement 31,2 et 31,4 ans).