«Les femmes peuvent avoir des relations purement platoniques»

Et c’est une célibataire épanouie qui vous le dit! Kate Hudson n’a plus de copain mais multiplie les rencontres… amicales. Et oui , l’amitié hommes-femmes, ça existe, non?

Kate Hudson tape du poing sur la table: non elle ne «sort» pas avec tous le mecs avec qui on la voit ces derniers temps. «J’ai beaucoup d’amis. Mais d’après la presse, j’ai eu des histoires sentimentales avec à peu près tous mes meilleurs amis ces derniers mois ! Je dînais récemment avec l’oncle de mon fils et le lendemain, on écrivait qu’il était mon nouvel amour. J’espère que les gens se rendront compte un jour que les femmes peuvent avoir des relations purement platoniques», a déclaré la star au magazine Hello.

C’est donc possible de boire un verre avec Kate et qu’elle reparte chez elle sans histoires… Sauf que quand on voit son shooting pour Elle, on se dit que les garçons vont avoir du mal à rester sages…

lessentiel.lu