Football: Les Féroé pour clôturer la saison des Lions rouges

Christopher Martins Pereira et Mathias Olesen, touchés samedi, pourraient faire les frais du turnover. L'entraînement d'hier soir devait aussi être déterminant en ce qui concerne Danel Sinani. Sébastien et Vincent Thill, en vue contre la Turquie et jamais titularisés sur ce rassemblement, pourraient en profiter. Du côté des Îles Féroé, les suspensions prononcées suite aux cartons rouges de l'aller et du match face à la Lituanie amputeront le secteur défensif. « Il faudrait faire le même match que là-bas (victoire 0-1), estime Holtz. On ne devra pas tomber dans leur piège et jouer notre football, en essayant de mettre du rythme ».