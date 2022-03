Accident sur l'A1 : Les Ferrari ne sont pas à l'abri d'un accident

HESPERANGE - Le chauffeur d'un bolide au cheval cabré a perdu le contrôle de son véhicule vendredi matin, sur l'A1, après le tunnel Howald, en direction de Trèves.

Plus de peur que de mal pour le conducteur et le passager d'une Ferrari vendredi matin sur l'A1. Alors que les deux hommes se rendaient en direction de Trèves, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule juste après le tunnel Howald et a fini sa course contre la glissière de sécurité, selon un communiqué des pompiers de Luxembourg.