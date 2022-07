Evénement au Luxembourg: Les férus de BD ont retrouvé leur festival à Contern

Nous fouinons et si cela nous parle, nous achetons»

Vincent, qui a l’habitude de vendre sur Internet et de faire le tour des festivals, a trouvé «la matinée très animée», avant une après-midi «plus calme, peut-être à cause de la chaleur». Il a vu «des passionnés qui cherchent à compléter leur collection, et d’autres qui veulent faire des découvertes». Sylvie et Lily, mère et fille, font partie des passionnés. «Nous fouinons et si cela nous parle, nous achetons. Nous avons trouvé une série souvenir, qu’elle a lu plus jeune!», dit la mère en se tournant vers sa fille, «fan de manga» et séduite par «les prix intéressants».