Événement au Luxembourg: Les férus de disques à la pêche aux bonnes affaires

Les connaisseurs et les curieux viennent à la recherche de perles rares, ou pour compléter leur collection.

Dès 10h dimanche, à l’ouverture, du monde se pressait devant les bacs de disques et surtout de vinyles. La Foire aux disques, qui se tient ce dimanche aux Rotondes, «attire un peu tout le monde, que ce soit des collectionneurs passionnés et pointus ou des gens venus fouiller dans l’espoir d’une belle découverte», relate Médéric, l’un des organisateurs.

Si le vinyle attire la plupart des regards, il note que «le CD n’est pas mort». Pour preuve selon lui, la présence «de nombreux CD à quelques euros, souvent de très bonnes choses». Car les prix constituent parfois un frein. «J’en veux aux majors, qui ont augmenté les prix des vinyles sous de faux prétextes, reprend le disquaire. Mais il y a de bonnes affaires à faire ici». Charles, étudiant, confirme que «les vinyles sont très chers», d’où l’intérêt de bien chercher des perles rares à la Foire aux disques.

Ruée sur l’occasion

Il est ressorti avec, entre autres, des albums d’Amy Winehouse ou de Genesis. Il avait prévu un budget de 100 euros, «qui risque cependant d’être dépassé». Maxime, vendeur venu de Metz, a préféré «se spécialiser dans l’occasion», notamment pour proposer des prix plus attractifs. Il répare lui-même les anciens albums à l’aide de matériel spécialisé. «Aujourd’hui, c’est vendu très cher alors que la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Les vieux vinyles sont souvent faciles à restaurer, si les propriétaires en ont pris soin».

Certains, passionnés, viennent avec des idées bien précises. «Je cherche du rock ou metal actuel», lance Lucas, un vinyle de Green Day sous le bras. Il aime l’ambiance de la Foire, avec «ce regroupement des disquaires». Le jeune homme a retiré 120 euros avant de venir. «Quand on aime, on est prêt à payer un certain prix», sourit-il.