Fortes chaleurs: Les feux de forêt menacent aussi le Luxembourg

«Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours suit la situation de près et se prépare à l’éventualité d’une augmentation en nombre et envergure des feux de végétation, voire de forêt», a déclaré jeudi après-midi le CGDIS, alors qu'une vague de chaleur frappe actuellement le pays et que des températures caniculaires sont annoncées par MeteoLux la semaine prochaine.