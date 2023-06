Basketball: Les filles de Dudelange à nouveau en Eurocoupe

L'an dernier, elles avaient remporté leur première rencontre à Namur, avant de s'incliner lors des cinq suivantes dans une poule qui comprenait également Benfica et les Suissesses de Fribourg, en rivalisant presque à chaque fois. Gréngewald avait également participé à la compétition après avoir passé un tour préliminaire, mais avait plus souffert avec six défaites en six matches.