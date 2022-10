Coup de gueule : «Les filles, on ne ressemble pas à ça dans la vraie vie»

«Les premières minutes avec notre fils… Le plus beau jour de notre vie»: quelques heures après son accouchement, Maddy Burciaga a publié une photo d'elle à la maternité serrant son petit Andrea dans les bras. Un cliché sur lequel elle apparaît fraîche et pimpante, coiffée et maquillée.