Les fils Trierweiler se bastonnent, la police intervient

Drôle de soirée dans le XVIe arrondissement de Paris, jeudi. La police a dû intervenir au domicile de l'ex-compagne de François Hollande Valérie Trierweiler au milieu de la nuit pour un différend familial impliquant ses deux fils de 29 et 26 ans, rapporte Le Parisien, vendredi

Le niveau d'agressivité était tel que les voisins ont en effet contacté les forces de l'ordre. À leur arrivée, les agents ont retrouvé l'un des deux frères avec la lèvre en sang et l'autre torse nu, alors que la journaliste et l'épouse d'un des deux frères apparaissaient dépassées par la situation.

«Période difficile»

Si les deux protagonistes étaient alcoolisées, l'un d'entre eux s'est montré bien plus agressif, tenant des propos incohérents et s'en prenant aux policiers en intervention. À tel point qu'un agent a dû faire usage de son Taser.

Tout est finalement rentré dans l'ordre, et aucune interpellation n'a été effectuée. Personne n'a déposé plainte non plus, mais le parquet a tout de même décidé de convoquer les deux bagarreurs ainsi que l'ancienne Première dame de France en tant que témoin.