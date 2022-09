Au Luxembourg: Les finances publiques restent solides, mais…

Dans le détail, les impôts perçus par l'Administration des contributions directes s'élève, au 31 août, à 7,2 milliards d'euros, 9,8% de mieux qu'il y a un an. Les recettes de l'impôt sur les salaires, notamment, augmentent de 15,5%, soit près d'un demi-milliard d'euros, grâce à un taux de chômage bas et un marché du travail en croissance.

Les ventes de diesel en baisse

Les recettes encaissées par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA grimpent elles de 8,5% sur un an, à presque 5 milliards d'euros. La TVA notamment, flambe, en raison de l'inflation, et augmente de 292 millions d'euros (+9,6%). Enfin, l'Administration des douanes et accises voit ses recettes grimper de 5,8% à 1,3 milliard d'euros. Le ministère des Finances note que les ventes de diesel continuent de baisser, de 6% sur un an.