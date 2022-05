«Plutôt inquiétant» : Les Finlandais suivent des entraînements militaires face à la menace russe

Des Finlandais de tous milieux suivent des entraînements militaires, avec un bond de volontaires au moment où leur pays veut entrer dans l'Otan pour se protéger de la Russie.

Pour beaucoup de ceux présents en ce samedi de mai sur l'île militaire de Santahamina, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a sonné le rappel. «Ca a été le dernier signe qu'il faut se préparer dans la vie. Que si quelque chose se passe, il faut être davantage équipé face à une crise», raconte Ville Mukka, un ingénieur de 30 ans. En tenue de camouflage et pour certains coiffés de casques recouverts de branchages, lui et ses camarades apprennent à combattre au corps-à-corps, à détecter des explosifs, ou à se déplacer de façon coordonnée en forêt.

«L'intérêt a été environ dix fois supérieur aux années normales»

40 000 personnes par an

«C'est sans doute la raison pour laquelle je suis plus actif dans mes entraînements», confie-t-il. La Finlande dimanche et la Suède lundi ont annoncé leur candidature «historique» à l'Otan en conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine, tournant la page de décennies de non-alignement militaire. Depuis le début du conflit ukrainien, la Finlande a vu le nombre de partisans de l'alliance tripler en quelques mois, culminant désormais à plus de 75%.