Les fonctionnaires allemands brandissent la menace de la grève

Deux syndicats allemands se prononceront dans la semaine sur l'organisation de grèves dans la fonction publique, pour obtenir une importante hausse de salaires.

Le syndicat Verdi et la Confédération des fonctionnaires allemands veulent réunir jeudi leurs instances dirigeantes pour examiner l'éventualité d'une grève, ont-ils annoncé mardi alors que les négociations continuaient à Potsdam, près de Berlin.

Les syndicats réclament pour les 1,3 million de fonctionnaires de l'État fédéral et des communes une augmentation de salaire de 8% pour un an, ou au moins une augmentation mensuelle de 200 euros. Les employeurs ne veulent concéder qu'une revalorisation de 5%, étalée sur deux ans, et une augmentation du temps de travail à 40 heures contre 38,5 heures jusqu'ici.