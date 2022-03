Les fonctionnaires allemands vers une grève dure

L’échec des négociations de vendredi entre l’État et le puissant syndicat des services Verdi trace le chemin vers un conflit plus grave encore.

Les grèves d’avertissement n’ont pas suffit: comme s’y attendait le syndicat Verdi, les fonctionnaires n’ont pas obtenu gain de cause lors du dernier round des négociations avec l’État, vendredi matin. On s’achemine donc vers une grève dure, si la prochaine étape, l’ouverture d’une procédure de conciliation, échoue.

Verdi réclame 8% de plus sur la fiche de paie de 1,3 million de fonctionnaires de l'État et des communes, mais le camp des employeurs propose pour le moment 4% et une augmentation du temps de travail. Des grèves d'avertissement, déclenchées par Verdi, ont entraîné mercredi et jeudi d'importantes perturbations dans plusieurs régions du pays, notamment dans les jardins d'enfants, les hôpitaux, les aéroports ou encore les services de ramassage des ordures.