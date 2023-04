En Allemagne: Les fonctionnaires obtiennent des hausses de salaire de 5,5%

Quelque 2,5 millions de travailleurs de l'État et des communes verront leur salaire augmenter de 5,5%, ou au moins de 340 euros par mois, à partir de mars 2024. Dès juin 2023, une compensation de l'inflation exonérée d'impôts d'un montant de 3 000 euros doit être versée en plusieurs tranches. «En décidant d'accepter ce compromis, nous sommes allés jusqu'à la limite tolérable», a commenté dans un communiqué Frank Werneke, président du syndicat unifié des services (Verdi), qui représente les salariés du public.

+8,5% dans l'industrie

Verdi et la fédération des fonctionnaires réclamaient une hausse des salaires de 10,5%, et au moins 500 euros par mois sur une durée de douze mois. Cet accord va permettre d'éviter un durcissement du mouvement social après plusieurs journées de mobilisation et d'arrêts de travail depuis le début de l'année. Verdi s'était joint fin mars à un vaste mouvement de grève nationale ayant paralysé le secteur des transports en Allemagne.