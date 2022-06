Football – Ligue des Nations: Les footballeurs, «diplomates» des îles Féroé

Un archipel de 50 000 habitants au milieu de l'Atlantique Nord qui veut se faire sa place dans le football européen. Les îles Féroé, pays constitutif du royaume du Danemark, comme le Groenland, participent aux compétitions internationales depuis les années 1980 et disputent pour la première fois la Ligue C, quelques années après une double victoire retentissante contre la Grèce.

«L'équipe donne aux gens joie et fierté»

«Avant, on n'était connus que pour nos chasses à la baleine, note Sigurjon Einarsson, journaliste au Dimmalætting, le journal le plus lu de l'archipel. Tout le pays soutient son équipe, qui donne aux gens joie et fierté. Les joueurs de l'équipe nationale sont nos diplomates». C'est donc face à toute une nation que va jouer le Luxembourg ce mardi (20h45) dans le stade de Torsvollur, récemment rénové et qui peut accueillir 5 000 spectateurs.