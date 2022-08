Au Luxembourg: Les forêts fortement impactées par la sécheresse

Pixabay/Illustration

«La sécheresse combinée aux effets des canicules a affaibli la végétation, notamment aussi les arbres», indique le ministère de l'Environnement, qui constate une densité plus faible à certains endroits des forêts du pays. «On ne sent même plus l’effet typique de «rafraîchissement»».

Outre la situation «critique» des cours d'eau toujours d'actualité, les arbres et les plantes manquent également d'eau, relève le ministère, ayant pour conséquence l'affaiblissement de la végétation. «Certains arbres dépérissent et sont attaqués par des parasites secondaires tels que les bostryches et les champignons». Les animaux sauvages souffrent également des températures élevées, cherchent à trouver des endroits d'abreuvement et présentent des changements de comportement en raison des fortes chaleurs.