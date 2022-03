Place financière : Les formations bancaires attirent de plus en plus

LUXEMBOURG - Les demandes en formation auprès de l'Institut de formation bancaire continuent d'augmenter.

MM. De Cillia (administrateur délégué), E. Rathle (président) et Eckes (directeur) ont présenté mercredi le catalogue 2013 de l'IFBL.

«Dans nos métiers, en période de crise, on dit souvent qu'il faut investir dans les ressources humaines. Le "réflexe formation" est plus présent qu'il y a un ou deux ans», souligne Serge de Cillia, administrateur délégué de l'Institut de formation bancaire du Luxembourg (IFBL). Ce besoin d'investissement en compétences se traduit dans les chiffres présentés mercredi par l'IFBL.

Un cadre réglementaire toujours plus pointu et des exigences en certifications obligent les établissements à solliciter des formations. Les tendances observées par l'IFBL: une augmentation des inscriptions pour les formations longues qui débouchent sur un métier en 180 heures et des inscriptions à titre privé. Un signe à la fois d'une recherche de garanties pour maintenir son attractivité sur un marché du travail agité. Mais aussi de l'arrivée de personnel dont les entreprises financent une formation dans le cadre d'un plan social.