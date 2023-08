Intempéries: Les fortes pluies font de gros dégâts en Scandinavie

via REUTERS

via REUTERS

Dans la célèbre station de ski d’Are, en Suède, le torrent Susabacken est sorti de son lit, causant des dégâts à des routes et des habitations.

Une tempête baptisée Hans a balayé les pays du nord de l’Europe, au cours du week-end dernier. De fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrains en Suède et en Norvège, mardi, tandis que des vents violents rendaient incontrôlable un incendie de forêt au Danemark.

Les habitants de la station de ski d’Are, dans le nord-ouest de la Suède, ont été invités à ne pas s’approcher du torrent Susabacken, qui est sorti de son lit, causant des dégâts à des routes et des habitations, selon le site suédois d’information sur les crises Krisinformation.

Nombreuses évacuations

En Norvège, la police a signalé, mardi, plusieurs glissements de terrains et les médias ont rapporté qu’une centaine de personnes avaient dû être évacuées.

Les agences météorologiques suédoise et norvégienne ont émis des alertes aux inondations, dans plusieurs régions de leurs pays respectifs. Ces intempéries ont également entraîné des perturbations de la circulation, avec de nombreuses routes fermées et l’annulation de trains et de ferries.