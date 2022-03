Les fous du volant étaient de sortie

LUXEMBOURG - Les automobilistes se sont encore montrés dangereux cette nuit sur les routes du Grand-Duché. Toujours l’alcool et la vitesse.

Il était 19h45 mardi soir quand une patrouille de police a remarqué un moto qui roulait très doucement au carrefour de la rue du château et de la route de Kautenbach. Et il arriva ce qui devait arriver, la moto s’est couchée sur la route. Les fonctionnaires ont interpellé l’individu et lui ont fait souffler dans le ballon: positif. De plus, les papiers de sa moto n’étaient pas en règle.