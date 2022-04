Violences domestiques au Luxembourg: Les foyers d'accueil manquent de places pour les victimes

La violence domestique est une réalité quotidienne au Luxembourg et le gouvernement a récemment rappelé que la lutte contre ce fléau demeurait l’une de ses priorités. Hormis le renforcement de son arsenal judiciaire présenté en fin d’année 2021, l’Etat dispose d’un réseau de partenaires qui gèrent des structures d’accueil pour les victimes.

Sept foyers pour femmes en détresse où ces dernières bénéficient d’un hébergement et d’une prise en charge sociopsychologique. Mais malgré un total de 166 lits disponibles dans le réseau, 48 femmes sont encore en l’attente d’une place dans un centre d’accueil, selon le ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes (MEGA).

1697 victimes en 2020

Ces dernières sont provisoirement hébergées dans des « logements de deuxième phase », des lieux où les victimes sont plus autonomes, ou à l’hôtel. La pénurie de logements sociaux contribue à l’allongement de la durée moyenne de séjours dans les structures d’accueil classiques, ce qui prolonge l’attente des victimes.

En 2020, le ministère recensait 1697 victimes de violence domestique dont plus de 60% étaient des femmes. Une augmentation de plus de 20% par rapport à l’année précédente. 943 interventions policières ont été nécessaires et 278 ont conduit à une expulsion. Des chiffres qui excèdent les capacités d’hébergement des foyers d’accueil d’urgence.