Manque de place : Les foyers n’auront plus besoin de listes d’attente

LUXEMBOURG - La capitale a dû faire un effort supplémentaire pour accueillir tous les enfants dans ses foyers.

«Les chèques-service nous étaient carrément tombés dessus», avoue Viviane Loschetter, échevine verte à l'Éducation. Après l’introduction de ces chèques en mars 2009, les foyers scolaires de la ville ont été pris d’assaut. En avril dernier, 260 enfants étaient sur liste d’attente. 200 élèves entre 4 et 12 ans s’y sont ajoutés pour la rentrée. Demain, les 3 000 enfants pourront rentrer dans les 21 foyers de la capitale. Car la ville a levé 3,7 millions d’euros pour créer 460 places supplémentaires dans des extensions, dans une première étape transitoire.

Ainsi, des conteneurs sont installés à Gasperich, Merl et au Cents. Au Kirchberg, les scouts mettent des locaux à disposition. Lors d’un conseil communal extraordinaire, hier, 37 nouveaux éducateurs sur les 43 à trouver ont été embauchés, avec les voix de l’opposition. «Dans nos structures, un éducateur s’occupe de sept à huit enfants, contre un adulte pour dix élèves en moyenne nationale», explique Viviane Loschetter. C’est un investissement dans l’intégration, selon l’échevine, car sept enfants accueillis sur dix ne sont pas luxembourgeois. D’ici la fin de l’année, en plus des structures transitoires, trois nouveaux foyers ouvriront leurs portes à Bonnevoie, Beggen et Cessange.