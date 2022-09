Inflation au Luxembourg : Les frais de déplacement ne seront pas indexés

Dans une question parlementaire adressée à la ministre des Finances Yuriko Backes, les députés Fernand Kartheiser (ADR) et Roy Reding (ADR) ont souhaité connaître la position du gouvernement au sujet d’une potentielle indexation des frais de déplacement forfaitaires. Ces derniers, faisant également remarquer que les frais de déplacement n’avaient pas été indexés depuis 1992, ont invoqué l'argument de la flambée des prix de l'énergie.

La ministre Yuriko Backes a cependant confirmé qu’une indexation n’était pas prévue. «Le gouvernement investit depuis des années dans les transports publics. Les importants investissements dans les infrastructures ferroviaires et l’extension du tramway augmentent l’offre et la qualité des transports publics» a-t-elle argumenté, rappelant également leur gratuité depuis le 1er mars 2020.

Selon la ministre, introduire une telle mesure coûterait, avec la rétroactivité, plus 350 millions d’euros par an. Les frais de déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail sont déterminés forfaitairement sans prise en compte du moyen de locomotion utilisé. Cet abattement fiscal est plafonné à 2 574 euros par année d'imposition.