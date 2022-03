Italie : Les frangines Hadid nues pour Versace

Bella et Gigi ont posé en tenue d’Eve pour la nouvelle ligne de sacs de la marque italienne.

Les mannequins américains Bella, 25 ans, et Gigi Hadid, 26 ans, ont posé complètement nues. Le cliché a été posté par Donatella Versace, héritière de la célèbre maison italienne de mode. Les frangines apparaissent donc dans le plus simple appareil. Gigi, qui possède un compte TikTok secret, et Bella, qui a vécu des relations malsaines, tiennent une pomme rouge entre leurs mains. Leurs cheveux cachent leur poitrine et des sacs leur sexe. Un serpent grimpe en outre le long de la jambe de Bella. Il n’en fallait pas plus pour y avoir une allégorie du «Livre de la Genèse».