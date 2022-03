Les frangines Olsen en monstres d’Halloween

L’association Peta a encore choisi le célèbre duo pour dénoncer la maltraitance des animaux et appuyer sa campagne de sensibilisation.

Ashley et Mary-Kate Olsen deviennent ainsi Hairy-Kate et Trashley Trollsen. L’association propose aux internautes de télécharger les visages des jumelles, relookées version Halloween, affreuses et effrayantes. Puisque c’est comme cela que Peta voit les actrices hollywoodiennes qui ne cachent pas leur amour de la fourrure et du cuir.