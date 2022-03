Raids aériens : Les frappes américaines ont tué vingt jihadistes

L'armée américaine a lancé pour la première fois des raids aériens contre des positions de l'Etat islamique en Syrie, a annoncé le Pentagone lundi. Les frappes ont tué vingt jihadistes, selon un premier bilan de l'OSDH.

«Je peux confirmer que l'armée américaine et des forces de nations partenaires mènent une action militaire contre les terroristes de l'EIIL (Etat islamique) en Syrie au moyen d'avions de chasse, de bombardiers et de missiles Tomahawk», a indiqué lundi soir le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby. Il ne précise pas où les frappes ont eu lieu mais, selon le New York Times, Raqa, qui est de facto le centre du pouvoir de l'EI, a été visé de même que la frontière, très poreuse, entre la Syrie et l'Irak.