«DALS» : Les frères Bogdanov vont danser sur «TF1»

Les jumeaux font partie du casting de la saison 6 de «Danse avec les stars». Ils ont enfin trouvé le temps d'y participer.

Igor et Grichka Bogdanov seront peut-être bientôt les spécialistes du tango et du cha-cha-cha. Le site de «Télé Loisirs» a confirmé que les jumeaux ont accepté de participer à la prochaine saison de «Danse avec les stars», sur TF1. Les deux frères ont annoncé la nouvelle pendant le tournage des «Douze coups de soleil», dont la diffusion est prévue le 4 juillet prochain sur la Une.

La quatrième aura donc été la bonne pour la chaîne et la production du programme. Igor et Grichka s'étaient vu proposer de danser à trois reprises, mais avaient à chaque fois dû dire non, faute de temps.