25 ans après «MMMBop» : Les frères Hanson posent avec... leurs 15 enfants

Les trois frères ont fait un bout de chemin depuis leur carton de la fin des années 90.

Ils sont retournés aux sources et sont installés dans leur bonne ville de Tulsa dans l'Oklaoma: Isaac, 41 ans, Tay, 39 ans et Zac, 36 ans font toujours de la musique mais ne cotoient plus les sommets des charts comme en 1997 où leur tube, «MMMBop» avait atteint la première place dans une trentaine de pays dont les États-Unis et la Grande-Bretagne.