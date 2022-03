Cyclisme : Les frères Schleck au Pays basque

Alors qu'ils n'avaient couru qu'une étape ensemble sur le Tour de Catalogne, suite à l'abandon d'Andy, les frères Frank et Andy Schleck prendront ensemble le départ du Tour du Pays basque, lundi, à Zierbena.

La course de six étapes s'achèvera le samedi 10 avril. Pour Frank, il s'agira de poursuivre une préparation notamment marquée par une 16e place sur Paris-Nice et une 22e place sur le Tour de Catalogne.