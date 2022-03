«Les frères Scott», c’est fini pour moi»

Chad Michael Murray a révélé à des fans qui l’ont abordé dans la rue qu’il ne fera pas partie de la prochaine saison.

Surpris par cette déclaration, ils ont pensé que le comédien plaisantait. «Non, je ne plaisante pas. Ils ne me prennent pas pour la saison suivante, car ils veulent faire des économies», peut-on entendre dire Chad Michael Murray dans une vidéo amateur disponible sur YouTube et qui crée évidemment le buzz.

Les adeptes de la série, dont la saison 6 est actuellement diffusée aux États-Unis sur The CW, n’y comprennent rien et sont très inquiets pour la saison 7. «Si ce qu’il dit est vrai, la série n’a aucune chance

de continuer», peut-on par exemple lire sur les forums. Ou encore: «Cela n’a pas de sens, plus personne ne regardera la série», «SVP, pas ça!!!

La série ne serait plus la même sans lui!»