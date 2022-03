Les frontaliers dépensent de plus en plus au Grand-Duché

En 2007, les travailleurs frontaliers ont dépensés quelque 1,2 milliard d'euros, soit une hausse de 46% par rapport à 2003, selon les chiffres du Statec publiés mardi.

Les travailleurs frontaliers ont augmenté leurs dépenses au sein du Grand-Duché de 46% entre 2003 et 2007, selon une étude du Statec publiée mardi. (afp)

Les frontaliers consomment plus au sein du Grand-Duché qu'auparavant. C'est en substance ce qui ressort de l'étude comparative menée auprès de l'ensemble des salariés frontaliers par le Statec et publiée mardi.

Les principaux enseignements de cette étude, qui s'intéresse uniquement aux dépenses liées aux courses courantes, aux achats de vêtement et à ceux liés aux équipements divers, font apparaître plusieurs tendances nouvelles.

D'une part, l'ensemble des frontaliers dépense plus au Luxembourg: 1,2 milliard d'euros en 2007, soit une hausse de 46% par rapport à 2003, date de la dernière étude de ce type. Principales raisons: la forte croissance du nombre de frontaliers, mais également la hausse des prix des biens de consommation.

D'autre part, les travailleurs frontaliers se comportent différement en fonction de leur nationalité. Ainsi, les dépenses des frontaliers français se sont accrues de 26% en quatre ans, alors que celles des Belges et des Allemands n'ont augmenté respectivement de 7% et 5% au cours de la même période.