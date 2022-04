Grève SNCF: Les frontaliers français entre résignation et organisation

Les derniers trains du Luxembourg vers l'axe Metz-Thionville ont quitté la gare de la capitale autour de 18h30, à moitié vides, après une heure de pointe vécue avec résignation par la plupart des frontaliers français. L'irritation de certains était palpable. «Ça commence sérieusement à me gonfler», disait ainsi au téléphone un homme qui attendait un train vers Metz. Mais, dans l'ensemble, l'heure de pointe de ce jeudi soir s'est déroulée dans le calme, au rythme des annonces de trains annulés en raison d'une grève SNCF, la CGT réclamant des postes en plus et voulant dénoncer les conditions de travail.

Sur le quai du Luxembourg-Metz, via Thionville, de 17h16, les voyageurs arrivent par grappes de plus en plus denses au fil des minutes et à l'approche du départ. Le train finit par partir à l'heure, bien rempli, avec quelques voyageurs debout. Une demi-heure plus tard, un nouveau train pour Metz arrive, lui, à la dernière seconde. Les quais sont noirs de monde et tous se précipitent dans les wagons dès que les portes s'ouvrent. Le train part avec quelques minutes de retard, en partie bondé, avec de l'espace laissé libre à l'avant du train par des voyageurs pressés d'embarquer avant que les portes ne se referment.

«Mon patron est sympa, mais il va saturer»

Sur les quais, des travailleurs frontaliers qui ont dû composer avec leurs horaires de travail et leurs patrons pour s'organiser. Certains ont pu échapper aux trains en partant en voiture ou en travaillant de chez eux. «J'avais des dossiers à remettre en main propre, je ne pouvais pas faire de télétravail», soupire Véronique en finissant sa tartelette avant de monter dans le train. «J'ai dû partir plus tôt ce matin, je rentre plus tôt. Heureusement, j'ai des horaires flexibles, je les ai adaptés», explique-t-elle, évoquant son «fatalisme» devant ces nouvelles perturbations du trafic ferroviaire. Avant de se presser vers le wagon. «Je veux une place assise, ce matin on était en mode sardines».

La situation est plus galère pour Audrey, qui travaille à la cantine de Vauban. «Pas de télétravail, on doit faire à manger pour nourrir 3 000 élèves», lâche-t-elle. Mercredi, elle est arrivée «une heure en retard. Aujourd'hui mon train était supprimé». Elle s'apprête à grimper dans le train de 17h16, alors qu'habituellement, elle prend celui de 16h16. «J'ai rattrapé une heure de travail. J'ai un patron très sympa, qui comprend. Mais au bout d'un moment, il va saturer».