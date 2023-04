Luxembourg/France: Les frontaliers français épargnés d'une addition salée

Certains frontaliers français risquaient de payer plus d'impôts.

C'était dans les tuyaux , l'officialisation est intervenue ce mercredi, rapporte la député thionvilloise Isabelle Rauch (Ensemble), en s'appuyant sur une note de l'administration fiscale française. D'après les documents fournis par Bercy (ministère de l'Économie), le moratoire sur la nouvelle convention fiscale France-Luxembourg sera encore prolongé d'un an.

En clair, les personnes aux revenu mixtes – en grande majorité des couples pacsés ou mariés dont un conjoint dispose de revenus en France – ne devront pas payer beaucoup plus d'impôts comme le prévoit ladite convention signée en 2018. Après une levée de boucliers des frontaliers concernés et des syndicats, le gouvernement français avait éteint l'incendie en suspendant son application pour les années fiscales 2020 et 2021. Une suspension prolongée d'une année, donc, dans un contexte déjà brûlant lié à la réforme des retraites chez nos voisins français.