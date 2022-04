Au Luxembourg: Les frontaliers ne représentent qu'un déplacement sur cinq dans le pays

Qui va où, au Luxembourg? Et comment? Le Plan national de mobilité (PNM) présenté vendredi dresse un état des lieux sur la mobilité au sein du Grand-Duché. Qu'il s'agisse de déplacements à pied, en voiture, à vélo, en tram, en bus, pour aller au pain ou au travail, il en ressort que les frontaliers sont responsables de 20% des déplacements dans le pays. Plus spectaculaires que d'autres en raison des embouteillages des heures de pointe, ils ne sont donc pas majoritaires, loin s'en faut. Et ils se font surtout pour le travail ou les études, majoritairement en voiture.

Transfrontaliers ou non, 49% des déplacements concernent la Ville, qu'ils en partent, y arrivent ou restent dans le périmètre de la capitale. D'ailleurs, 42% du total des déplacements au Luxembourg ne quittent pas une des trois agglomérations (Luxembourg-Ville, Esch ou Nordstad). Et 24% restent dans le milieu rural. «Nous devons faire un effort considérable pour l'agglomération de la Ville de Luxembourg», pointe le ministre de la Mobilité François Bausch. «Il faut aussi organiser la mobilité autrement en milieu rural, où les besoins sont différents».

Autre défi, ne pas miser que sur la voiture, notamment pour les trajets courts. Plus de la moitié (54%) des déplacements dans le pays font moins de 5 kilomètres. Et un tiers des déplacements de moins de 1 km et les deux tiers des déplacements entre 1 et 5 km se font en voiture, tandis que les transports en commun représentent, dans l'ensemble, autour de 20% des déplacements. Le PNM prévoit justement des améliorations des différents moyens de se déplacer. «On a une opportunité, nous avons les moyens à disposition. Maintenant, il ne faut pas passer 15 ou 20 ans à discuter, il faut agir dès maintenant», explique François Bausch. Les nombreux projets du PNM sont pour certains déjà en cours, les autres devant se concrétiser dans les années à venir.