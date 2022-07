Emploi au Luxembourg: Les frontaliers ont plus coûté que rapporté

Les frontaliers sont une composante importante de l'économie luxembourgeoise. Notre pays est le 3e pays européen en terme de rémunérations versées à l'étranger, derrière la Suisse et l'Allemagne, avec un peu plus de 10 milliards d'euros de salaires versés. Des salaires qui s'accompagnent de cotisations sociales.

Et il aura fallu un événement extraordinaire - la crise Covid - pour assister à un phénomène assez inédit: les frontaliers ont plus coûté que rapporté en 2020, indique le Statec dans une publication transmise jeudi. La faute notamment au régime de chômage partiel mis en place pour cas de force majeur.

Baisse des rémunérations moyennes

Par ailleurs, la crise sanitaire a également freiné l'évolution du nombre de frontaliers: il n'a augmenté que de 2,1% en 2020 contre, en moyenne, 3,9% par an entre 2005 et 2020. Pour la première fois, leurs rémunérations ont également diminué.

Ainsi, les frontaliers français (53% du total de frontaliers), les moins bien payés avec 47 011 euros annuels nets, ont vu leur salaire diminuer de 6% par rapport à 2019 (50 109 euros euros). Une plus forte baisse que pour leurs homologues belges et allemands belges et allemands qui gagnaient en moyenne un peu plus de 58 000 euros (-4,7%).