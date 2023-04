Télétravail: Les frontaliers qui dépassent le quota risquent gros

Presqu'un tiers de l'année 2023 est déjà passé, et le décompte de jours de télétravail est déjà bien entamé pour certains frontaliers. Outre la règle européenne liée au seuil de sécurité sociale, les frontaliers français et belges disposent de 34 jours et les Allemands de 19 jours de tolérance au niveau fiscal. Au-delà, les personnes concernées doivent – en théorie – déclarer leurs impôts sur le revenu à l'administration de leur pays de résidence. Vont-ils tous le faire? Rien n'est moins sûr…