Impôts: Les frontaliers vont-ils passer à la caisse en 2023?

La nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise, suspendue temporairement en 2021 et 2022, devrait entrer en vigueur cette année. Elle s'appliquerait donc aux revenus de 2022, et s'accompagnerait d'une hausse du montant des impôts pour certaines catégories de frontaliers. Pour mémoire, le nouvel avenant avait été ratifié en 2018 par le ministre luxembourgeois des Finances, Pierre Gramegna, et son homologue français, Bruno le Maire, pour éviter une double imposition des frontaliers, via l'octroi d'un crédit d'impôt en France.