France : Les funérailles d’Yvan Colonna auront lieu vendredi

Le tueur corse sera enterré vendredi après-midi, dans son village familial de Cargèse, a confirmé son entourage.

Les funérailles d’Yvan Colonna, militant indépendantiste corse condamné pour l’assassinat du préfet Erignac et agressé mortellement en prison, auront lieu vendredi, à 15h, dans son village familial de Cargèse (Corse du Sud), ont indiqué des sources proches du dossier et la famille. «La famille confirme» le lieu et l’heure des obsèques, a indiqué Me Patrice Spinosi, l’un des avocats de la famille du défunt, dont le corps sera rapatrié en Corse depuis l’hôpital de Marseille, mercredi soir.