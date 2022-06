Elèves du Luxembourg: Les futurs bacheliers partent en masse à «Lloret»

«La semaine à Lloret de Mar en Espagne, c’est le dernier moment où tous les lycéens de première qui viennent de passer leur bac peuvent être tous ensemble. Après, chacun part pour ses études, souvent à l’étranger, ou commence à travailler», commente l’organisateur de Go Lloret, chez Voyage Emile Weber, en connaissance de cause: il est passé par là.

Le même rituel se joue depuis 25 ans. Jeudi, les lycéens du Luxembourg passaient les derniers oraux de la session d’été des examens de fin d’études secondaires. Ce vendredi soir, ils embarquent dans le bus et dans l’avion direction l’Espagne. Trois avions Luxair et huit bus Emile Weber ont été affrétés. En 2020, l’offre était suspendue à cause du Covid. En 2021, du fait des restrictions sanitaires, ils n’étaient que 150.