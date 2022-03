Heureux au jeu : Les gagnants du loto se cherchent une autre vie

Des sociologues ont passé au crible une centaine d'heureux

gagnants du Loto et de l’Euro Millions, devenus

millionnaires.

Dans «Les millionnaires de la chance», Michel et Monique Pinçon-Charlot brossent une série de portraits impressionnistes de joueurs qui ont empoché entre 1 million d’euros et 75 millions d’euros.

Jacqueline et Jean-Pierre Becary, la soixantaine épanouie, ont gagné l’équivalent de 2,6 millions d’euros au Loto en 1996, un gain qu’ils n’ont jamais caché à leurs voisins du petit village de Pont-du-Casse, près d’Agen. Quelques travaux d’agrandissement de leur maison plus tard, l’ancienne serveuse et l’ex-chef d’atelier de mécanique de précision confient: «L’argent contribue au bonheur».