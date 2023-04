Gaming: Les gamers du Luxembourg vont jouer près de 30 heures pour la bonne cause

«Yooka-laylee and the impossible lair». Coloré, speed, réjouissant, digne des meilleurs AAA de Nintendo, venez découvrir ce jeu qui mixe des niveaux de plateforme en 2D, et un monde en 3D à explorer. Cela vous rappelle furieusement les géniaux «Donkey Kong Country»? Ça tombe bien, «Yooka-laylee» a été réalisé par la même équipe et c’est bluffant! La vraie originalité de «Yooka-Laylee», c’est la possibilité de vous laisser jouer le niveau final dès le début de l’aventure. Évidemment, c’est impossible sans avoir traversé les niveaux précédents. Ce jeu va emballer tous les fans de jeux de plateforme, quel que soit leur âge. «Yooka-laylee and the impossible lair» vient d’arriver dans le catalogue «Blacknut», disponible en option dans l’offre mobile SCOUBIDO de POST.