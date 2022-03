Cyberharcèlement : Les gameuses se révoltent contre le sexisme

Un vent de révolte féminine souffle sur le monde macho du jeu vidéo. De plus en plus présentes sur les plates-formes de jeu online, les filles exigent des mesures contre le sexisme.

La goutte qui a fait déborder le vase remonte au début de l’année, quand une gameuse américaine en vue a claqué la porte de son équipe. Son propre coach l’avait harcelée en direct, en pleine compétition de «Cross Assault». Cela a ouvert le débat sur le sexisme réel dans les univers virtuels. Des blogs sont apparus. «Grosse, laide ou salope», par exemple, rassemble des captures d’écran et enregistrements d’insultes et obscénités visant des gameuses pendant leurs parties de «Resident Evil» ou de «Gears of War».